Was aufgefallen ist:

Matchwinner Christoph Kobald: Der 27-Jährige schießt seinen Karlsruher SC gegen Hannvover 96 zum 1:0-Sieg. Damit konnte der KSC erstmals seit drei Runden wieder gewinnen.

Fast drei Monate sind vergangen, seit Maximilian Wöber letztmals für Leeds United auflief. Sein letzter Einsatz datierte vom 4. Jänner. Danach saß er nur noch auf der Bank, Anfang Februar verletzte er sich am Knie. Am Samstag wurde er gegen Luton Town (1:1) in der Schlussphase eingewechselt.

Leopold Querfeld gelang gegen den VfL Wolfsburg sein erster Saison-Assist und dieser war sogleich siegbringend. Der Innenverteidiger leitete per Kopf auf Benedict Hollerbach weiter, der das Goldtor zum 1:0 für Union Berlin besorgte.

Schottland-Export Sven Sprangler sorgte mit St. Johnstone für eine Sensation: Der Tabellenletzte besiegte Spitzenreiter Celtic Glasgow völlig überraschend mit 1:0. Der Rückstand auf den Vorletzten FC Dundee beträgt aber weiter fünf Punkte.

Das liegt auch an Oluwaseun Adewumi: Der Stürmer verhalf Dundee mit einem Assist (sein dritter in Folge in der Premiership) zum 2:0-Sieg gegen St. Mirren.

Als "Assistent" fungierte auch Neo-Teamstürmer Raul Florucz für Olimpija Ljubljana gegen Primorje. Beim 2:0-Sieg legte er Teamkollege Marko Brest den Treffer zum 2:0 auf. Damit hält er bei 23 Scorerpunkten (13 Tore, zehn Assists) in 24 Ligaspielen.

Erfolgreiches Jubiläum: Patrick Pentz absolvierte gegen Aarhus IF sein 50. Spiel für Bröndby und durfte sich dabei über einen 2:1-Sieg freuen.