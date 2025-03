Was aufgefallen ist:

Romano Schmid darf am Wochenende erneut jubeln - zumindest über ein persönliches Erfolgserlebnis. Der ÖFB-Legionär trifft gegen Mönchengladbach im zweiten Liga-Spiel in Folge - Werder verliert dennoch 2:4.

Marcel Sabitzer ist der Pechvogel des vergangenen Wochenendes. Der BVB-Legionär verletzt sich ausgerechnet im Zweikampf mit ÖFB-Kollege Christoph Baumgartner am Knie und muss zumindest vier Wochen pausieren. Damit fehlt Sabitzer unter anderem im Nations-League-Playoff gegen Serbien.

Xaver Schlager ist indes nach seiner Knieverletzung wieder zurück - zumindest im Kader der Leipziger. Für einen Einsatz gegen Dortmund reicht es am Wochenende aber noch nicht.

Hannes Wolf schreibt eine Woche nach seinem ersten Saisontreffer in der MLS seinen ersten Assist an. Beim 2:1-Sieg des New York City FC über New England bereitet der 25-Jährige das 1:1 vor.

Nikolas Sattlberger trägt sich im Dress von KRC Genk erstmals als Assistgeber in dieser Saison ein. Beim 2:1-Sieg gegen Union SG bereitet der 21-Jährige den Führungstreffer vor.

Stefan Savic und Borac Banja Luka haben das UECL-Aus gegen Rapid gut verkraftet: Gegen Siroki Brijeg, wo Stipe Vucur nicht im Kader steht, gewinnt man mit 3:0. Savic assistiert dabei Teamkollege David Vukovic zum finalen Treffer.