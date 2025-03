Legionärs-Check: Rot und Tor - Achterbahn für Florucz

Was ein Startelf-Debüt für den Ex-Hartberger! Ausgerechnet gegen die Glasgow Rangers durfte Steinwender für Hearts of Midlothian zum ersten Mal von Beginn an in der Liga ran.

Damit aber nicht genug. Denn aus persönlicher Sicht läuft die Startelf-Premiere für den Burgenländer sehr erfolgreich. Zwischenzeitlich kann Steinwender nämlich mit seinem ersten Tor im Hearts-Trikot ausgleichen. Das Duell mit den Rangers verlor sein Team zwar 1:3. Für den ÖFB-Legionär war es aber sicher ein Fingerzeig für mehr Einsätze von Beginn an.