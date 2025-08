Legionärs-Check: ÖFB-Exporte in bestechender Frühform!

Was aufgefallen ist:

Adrian Grbic beweist für den FC Luzern starke Frühform: Der 29-Jährige traf bereits in der Vorwoche gegen Gerald Scheiblehners Grasshoppers Zürich, am vergangenen Wochenende netzt er erneut. Beim 1:1 gegen den FC Zürich besorgt Grbic die zwischenzeitliche 1:0-Führung.

So darf der erste Saisoneinsatz laufen! In der dritten Runde der polnischen Betclic-Liga erzielt Husein Balic sein erstes Saisontor für LKS Lodz. Der 29-Jährige setzt beim 5:0 über Polonia Bytom den Schlusspunkt.

Österreichs Legionäre beim KRC Genk blicken ebenso auf ein erfreuliches Wochenende zurück. Nikolas Sattlberger leistet beim 1:1 gegen Royal Antwerpen den Assist zum Ausgleich, Tobias Lawal steht erstmals im Tor.

Ex-WSG-Kicker Stefan Skrbo hat sich bei Neo-Klub Spartak Trnava gut eingelebt! Der Slowakei-Legionär wird im Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen den maltesischen Klub Hibernians zum Matchwinner. Beim 5:1-Sieg erzielt er das Tor zum 2:0 und liefert die Vorlage zum 3:1.

Banja-Luka-Export Stefan Savic ist am Punktgewinn seines Klubs gegen Velez Mostar entscheidend beteiligt. Der 31-Jährige leistet die Vorarbeit zur 1:0-Führung durch Luka Juricic. Am Ende wird es aber nur ein Punkt, weil Aldin Mesic per Kopf ausgleichen kann.

Ein Erfolgserlebnis gibt es auch für Ex-FAC-Akteur Andrej Todoroski: Er bereitet für seinen Klub Backa Topola gegen Spartak Subotica den Treffer zum 2:0-Endstand durch Bogdan Petrovic vor.