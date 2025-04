Legionärs-Check: Nicolas Schmid, der "Assist-König"

Was aufgefallen ist:

Portsmouth-Goalie Nicolas Schmid wird immer mehr zum "Assist-König". Dem 28-Jährigen gelingt gegen Derby County bereits seine dritte Vorlage in dieser Saison. In der Nachspielzeit schlägt der Keeper einen langen Ball aus der eigenen Hälfte, den Teamkollege Rob Atkinson per Kopf zum späten 2:2-Ausgleich ins Tor verlängert.

Wirbel um Patrick Pentz! Der ÖFB-Teamgoalie sichert Bröndby mit einem gehaltenen Elfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Sieg im Derby gegen den FC Kopenhagen. Den Erfolg feiert er allerdings ausgiebig vor dem Kopenhagener Fansektor und sieht nach dem Spielende noch die Rote Karte.

Das Startelf-Debüt von Nikolas Veratschnig für Mainz 05 ist nicht von einem Sieg gekrönt: Gegen Christian Ilzers Hoffenheimer muss man sich mit 0:2 geschlagen geben, Veratschnig spielt bis Minute 67.

Einmal mehr beweist Leopold Querfeld seine Klasse für Union Berlin. Der ÖFB-Verteidiger steht zum sechsten Mal in Folge in der Startelf und es ist auch sein Verdienst, dass gegen ein überlegenes Leverkusen ein 0:0 errungen wird.

Ingolstadt-Legionär Benjamin Kanuric gelingt sein sechster Liga-Assist in dieser Saison. Der Außenbahnspieler legt beim 2:2 gegen 3. Liga-Spitzenreiter Dynamo Dresden die Führung für sein Team auf.

Russland-Legionär Dardan Shabanhaxhaj gelingt gegen Lok Moskau sein dritter Ligatreffer. Der 23-Jährige besorgt das Goldtor zum 1:0-Sieg für Rubin Kasan.

Stefan Savic ist weiter in Top-Form: Er liefert für Borac Banja Luka erneut eine Torvorlage. Der 31-Jährige serviert Doppeltorschütze Enver Kulasin beim 2:0 über Sloboda Tuzla das zweite Tor. Für ihn ist es der zehnte Saison-Assist, der siebente in den vergangenen neun Ligaspielen.

Ex-Horn-Kapitän Benjamin Mulahalilovic hat bei seinem litauischen Neo-Klub FK Riteriai mittlerweile gut Fuß gefasst und am Wochenende auch erstmals getroffen. Beim 3:1 über den FK Banga erzielt er das 1:0 für sein Team.