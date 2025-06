Legionärs-Check: Hannes Wolf in Überform!

Was aufgefallen ist:

Andreas Kuen bejubelt eine perfekte Premieren-Saison mit Melbourne City! Gleich in seinem ersten Jahr in Australien holt er mit seinem Klub den Meistertitel in der A-League. Im Playoff-Finale gelingt im Derby gegen Stadtrivale Melbourne Victory ein knapper 1:0-Erfolg, den Kuen bis Minute 79 auf dem Feld erlebt.

Hannes Wolf agiert weiter in Top-Form! Der Legionär bei New York City FC glänzte am Wochenende mit einem Doppelpack gegen Nashville und machte damit aus einem 0:2 noch ein 2:2 für seine Farben. Damit hält er bei sechs Saisontreffern, dazu kommt eine Vorlage.

Auch für David Schnegg verlief die vergangene Runde erfreulich: Der Linksverteidiger steuerte beim 2:1-Erfolg von DC United den Assist zum frühen 1:0 gegen Cincinnati bei. Am Ende siegte der Klub des Österreichers mit 2:1.

Vor dem Abstieg retten konnte sich Rumänien-Legionär Stefan Krell mit Unirea Slobozia. In der Relegation setze sich der Klub gegen den FC Voluntari nach Hin- und Rückspiel erst im Elfmeterschießen durch. Krell hielt dabei auch einen Elfmeter sehenswert.

Nicht mehr erstklassig dagegen sind kommende Saison Raffael Behounek und Willem II Tilburg. Im Finale der Abstiegsplayoffs zog man nach Hin- und Rückspiel gegen Telstar den Kürzeren.

Mit einer verletzungsbedingten Auswechslung endete die Saison in Saudi-Arabien für Thomas Murg. Der Ex-Rapidler in Diensten von Al Khaleej musste in Minute 41 angeschlagen vom Feld.