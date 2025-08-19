Legionärs-Check: Deutschland-Legionäre geigen früh auf

Was aufgefallen ist:

Patrick Pentz hat mit Bröndby IF in Runde drei der Qualifikation zur UEFA Conference League gegen Vikingur Reykjavik einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel in einen Aufstieg umgedreht - und das trotz über 70-minütiger Unterzahl seiner Mannschaft.

Leopold Querfeld erzielt beim 5:0-Sieg von Union Berlin über Gütersloh in Runde eins des DFB-Pokals ein Tor nach Vorlage von Christopher Trimmel. Trimmel sammelt auch noch einen zweiten Assist.

Patrick Wimmer steuert beim höchsten DFB-Pokalsieg der Wolfsburg-Geschichte (9:0) zwei Vorlagen bei.

Xaver Schlager absolviert beim 4:2-Pokalsieg über Sandhausen sein erstes Pflichtspiel nach über halbjähriger Verletzungspause. Er steht in der Startelf und wird in der 62. Minute ausgewechselt.

Mathias Honsak trifft in der ersten Pokalrunde beim 5:0-Auswärtssieg von Heidenheim beim Bahlinger SC zum zwischenzeitlichen 2:0.

Kevin Stöger gelingen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 3:2-Sieg von Mönchengladbach bei Fünftligist Delmenhorst zwei Assists.

Christoph Kobald erzielt beim 5:0-Sieg von Karlsruhe beim ZFC Meuselwitz (4. Liga) den fünften Treffer des Zweitligisten.

Einen besonderen Pokal-Abend erlebt David Nemeth: Der Innenverteidiger rettet St. Pauli gegen Eintracht Norderstedt im Elferschießen, indem er den entscheidenden Elfer verwandelt.

Konrad Laimer gewinnt mit dem FC Bayern den deutschen Supercup, wird beim 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart aber mit einem Krampf und einer kleinen Zehverletzung ausgewechselt.

Raul Florucz steuert am 4. Spieltag der Jupiler Pro League einen Assist zum 3:0-Sieg von Union Saint-Gilloise gegen Standard Lüttich bei. Damit steht er nach vier Ligaspielen bei vier Torbeteiligungen (drei Tore, eine Vorlage).

Sasa Kalajdzic feiert sein Kader-Comeback in der Premier League. Für einen Einsatz reicht es zwar nicht, dafür darf der Stürmer die 0:4-Niederlage seiner Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City von der Bank aus verfolgen.

Geglücktes Debüt für David Affengruber in LaLiga: Der Ex-Sturm-Kicker holt mit Aufsteiger Elche zum Auftakt ein 1:1 gegen Betis Sevilla. Affengruber spielt durch.