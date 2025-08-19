Legionärs-Check: Deutschland-Legionäre geigen früh auf

Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Patrick Pentz hat mit Bröndby IF in Runde drei der Qualifikation zur UEFA Conference League gegen Vikingur Reykjavik einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel in einen Aufstieg umgedreht - und das trotz über 70-minütiger Unterzahl seiner Mannschaft.
Leopold Querfeld erzielt beim 5:0-Sieg von Union Berlin über Gütersloh in Runde eins des DFB-Pokals ein Tor nach Vorlage von Christopher Trimmel. Trimmel sammelt auch noch einen zweiten Assist.
Patrick Wimmer steuert beim höchsten DFB-Pokalsieg der Wolfsburg-Geschichte (9:0) zwei Vorlagen bei.
Xaver Schlager absolviert beim 4:2-Pokalsieg über Sandhausen sein erstes Pflichtspiel nach über halbjähriger Verletzungspause. Er steht in der Startelf und wird in der 62. Minute ausgewechselt.
Mathias Honsak trifft in der ersten Pokalrunde beim 5:0-Auswärtssieg von Heidenheim beim Bahlinger SC zum zwischenzeitlichen 2:0.
Kevin Stöger gelingen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 3:2-Sieg von Mönchengladbach bei Fünftligist Delmenhorst zwei Assists.
Christoph Kobald erzielt beim 5:0-Sieg von Karlsruhe beim ZFC Meuselwitz (4. Liga) den fünften Treffer des Zweitligisten.
Einen besonderen Pokal-Abend erlebt David Nemeth: Der Innenverteidiger rettet St. Pauli gegen Eintracht Norderstedt im Elferschießen, indem er den entscheidenden Elfer verwandelt.
Konrad Laimer gewinnt mit dem FC Bayern den deutschen Supercup, wird beim 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart aber mit einem Krampf und einer kleinen Zehverletzung ausgewechselt.
Raul Florucz steuert am 4. Spieltag der Jupiler Pro League einen Assist zum 3:0-Sieg von Union Saint-Gilloise gegen Standard Lüttich bei. Damit steht er nach vier Ligaspielen bei vier Torbeteiligungen (drei Tore, eine Vorlage).
Sasa Kalajdzic feiert sein Kader-Comeback in der Premier League. Für einen Einsatz reicht es zwar nicht, dafür darf der Stürmer die 0:4-Niederlage seiner Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City von der Bank aus verfolgen.
Geglücktes Debüt für David Affengruber in LaLiga: Der Ex-Sturm-Kicker holt mit Aufsteiger Elche zum Auftakt ein 1:1 gegen Betis Sevilla. Affengruber spielt durch.
LEGIONÄR DER WOCHE: Oluwaseun Adewumi
Was für ein Debüt von Oluwaseun Adewumi!
Erst am Freitag wurde der Wechsel vom FC Burnley zu Cercle Brügge perfekt gemacht, zwei Tage später darf er bereits sein erstes Tor bejubeln.
Beim 4:1-Heimsieg am vierten Spieltag der Jupiler Pro League gegen KVC Westerlo sorgt er für den letzten Treffer der Partie. In der 73. Minute wird er eingewechselt, in der Nachspielzeit sorgte er nach Vorlage von Erick Nunes für das 4:1.
So darf es gerne weitergehen.