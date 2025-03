Legionärs-Check

Legionärs-Check: Brauchst du Tore, hast du Arnautovic

11.03.25 09:04 Uhr

Der Inter-Export schraubt weiter an seiner Tor-Quote. Im Frühjahr ist er besonders "on fire". Damit ist er einer von zahlreichen Legionären, die am Wochenende viel zu jubeln hatten.