Legionärs-Check

Hannes Wolf ist in bestechender Form!

Der 25-Jährige zeigt gegen Atlanta United mit einer bärenstarken Leistung auf und schnürt für seinen New York City FC einen Doppelpack.

Wolf bringt sein Team in Minute 15 in Front und erhöht kurz nach der Pause (51.) auf 3:1, was aber nicht zum Sieg reichen sollte. Atlanta kann das Spiel noch auf 4:3 drehen.

Für Wolf sind es die Saisontreffer zwei und drei. Zudem lieferte er auch einen Assist und hält damit bei vier Torbeteiligungen in sechs Spielen.