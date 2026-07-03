WM-Sensationsteam Kap Verde: "Niemand hat damit gerechnet"

Nach den Donnerstagsspielen sind immerhin noch 13 WM-Teilnehmer ungeschlagen: Darunter neun Teams der Top-10 der FIFA-Weltrangliste, aber eben auch die Nummer 64.

In einer Gruppe mit Titelfavorit Spanien, einem stark besetzten Uruguay und Saudi-Arabien (mit einer hochprofessionellen Liga im Rücken) hätte man Kap Verde im Vorhinein wohl wenig zugetraut.

Geworden ist es am Ende der zweite Platz. Damit steht der Einzug ins Sechzehntelfinale fest. Ausgerechnet in Messis neuer Heimat Miami wartet jetzt Titelverteidiger Argentinien.

Argentinien - Kap Verde: Samstag, ab 0 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Historisches Ereignis

Die erfolgreichen Auftritte des Außenseiters sind die mitunter schönsten Geschichten des Turniers. Wer Kap Verde auf einer Karte finden möchte, braucht dafür die Westküste Afrikas. Von Dakar, der Hauptstadt Senegals, sind es dann noch rund 650 Kilometer in den Atlantik.