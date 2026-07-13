WM-"Zaungast" Wöber: "Vielleicht hat uns der 'WM-Modus' gefehlt"

Es ist ein angenehm warmer und etwas windiger Nachmittag auf dem ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Auf dem Rasenplatz ganz hinten, direkt an der Sonnenallee gelegen, trainieren die Kicker des Proficamps der "Younion".

Unter ihnen ist auch Max Wöber, der auf dem Campus seit seiner Verletzung vor der WM an seinem Comeback arbeitet. "Mittlerweile bin ich wieder soweit, dass ich ein Mannschaftstraining voll mitmachen kann", sagt der 28-Jährige im Gespräch mit 90minuten.

"Es ist eine großartige Gelegenheit, wieder einen guten Einstieg zu finden", erklärt er. Ein Einstieg, den er braucht. In Kürze startet die Vorbereitung bei Leeds United, wo Wöber noch bis Sommer 2027 unter Vertrag steht.

Die WM konnte er aufgrund der Verletzung nur als Zaungast verfolgen. Im Interview zieht Wöber Bilanz zum Abschneiden des ÖFB-Teams, spricht über das derzeit viel diskutierte Ende der "Pressing-Ära" und wo er in der Ausbildung Innovationsbedarf sieht.

90minuten: Du bist zum ersten Mal im Younion-Camp dabei, wie hast du deinen ersten Tag erlebt?

Max Wöber: Dank der Bedingungen auf dem ÖFB-Campus ist es eine tolle Gelegenheit für alle Jungs, die sich fit halten möchten. Es gibt in Österreich, oder vielleicht sogar in Europa, wenige vergleichbare Infrastrukturen.