Sulimani über vertragslose Spieler: "Es geht um die Existenz"

90minuten: Wie funktioniert dieser Lehrgang, wie ist er organisiert?

Emin Sulimani: Das Younion Camp ist für Profifußballer, die nach der Saison keinen laufenden Vertrag haben. Nach dem Urlaub sollen sie ein professionelleres Training vorfinden, damit sie bei einem neuen Verein nahtlos mit einsteigen können. Ein großes Dankeschön gilt der Younion, die das seit vielen Jahren organisiert. Heuer sind wir das erste Mal am ÖFB-Campus. Auch an den ÖFB richte ich ein Riesendankeschön. Die Bedingungen, die wir hier vorfinden, sind schon außergewöhnlich und richtig, richtig professionell. So können wir gut arbeiten.

90minuten: Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Cheftrainer des diesjährigen Camps wurden?

Sulimani: Es gab vor allem Kontakt mit Thomas Hinum. Wir haben schon einmal während des Frühjahrs lose darüber gesprochen. Dann ist es relativ kurzfristig und schnell gegangen, als er sich erneut bei mir gemeldet hat. Ich habe sofort zugesagt. Ich bin jetzt nämlich auch schon ein paar Monate ohne Klub und es ist schön, wenn man wieder in einen Rhythmus kommt.