Seit Sommer coacht Gerald Scheiblehner die Grasshoppers Zürich. Der Oberösterreicher soll den Traditionsverein zurück zu alter Stärke führen.

Nach der Herbstsaison liegt GC auf dem vorletzten Rang. Doch der Blick auf die Tabelle trügt. Verletzungen, Sperren und fehlende Routine sorgten für enorme Leistungsschwankungen.

"Wir haben die drittjüngste Erstliga-Mannschaft in ganz Europa", verdeutlicht Scheiblehner im Interview mit 90minuten. Im Frühjahr will er mit seinem Team wesentlich stabiler agieren.

Außerdem gibt Scheiblehner Einblick über die Hintergründe seines Abgangs von Blau-Weiß Linz und erzählt, wie er nach der WM auf einen Anruf von Peter Schöttel reagieren würde:

90minuten: Sie sind nun seit einem halben Jahr Trainer in der Schweiz. Wie gefällt es Ihnen dort bisher?

Gerald Scheiblehner: Ich fühle mich in Zürich sehr wohl. Das Projekt bei den Grasshoppers ist sehr spannend, mit vielen jungen Spielern. Es ist ein Verein, der in der Vergangenheit große Erfolge gefeiert hat. In den letzten Jahren lief es aber nicht nach Wunsch. Mit Alain Sutter gibt es hier einen Sportdirektor, der große Ziele und einen langfristigen Plan hat. Er unterstützt mich seit dem ersten Tag enorm. Bislang fühle ich mich in meiner Entscheidung, in einem anderen Land als Trainer zu arbeiten, bestätigt.

90minuten: Konnten Sie sich schnell einleben?

Scheiblehner: Ich habe mich ausführlich auf meine erste Auslandsstation vorbereitet. Ich habe viel Zeit mit Johnny Ertl ins Fußball-Englisch investiert und Gespräche mit der Familie geführt. Für sie muss es ebenso passen und es müssen alle dahinter stehen. Beim Verein gab es im Sommer einen totalen Umbruch. Zahlreiche neue Gesichter kamen dazu, somit waren viele in einer ähnlichen Situation wie ich. Sportdirektor Sutter steht voll hinter mir und ist menschlich top. Insofern ist mir das Einleben relativ leicht gefallen, auch wenn unfassbar viel Arbeit zu tun war.