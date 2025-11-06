Der SV Stripfing ist Geschichte - und Konstantin Kerschbaumer hat sie miterlebt. Für 14 Monate war er fixer Bestandteil – eine Zeit voller sportlicher Höhepunkte, aber auch Enttäuschungen.

In einer "Zwarakonferenz Spezial" spricht Kerschbaumer offen über das Chaos rund um den Klub, die Schicksale seiner Mitspieler und warum er sagt: "So etwas soll es nicht mehr geben."

Das ganze Interview als Video >>>

90minuten: Wie geht es dir?

Konstantin Kerschbaumer: Es sind gemischte Gefühle. Einerseits das Aus in Stripfing, ich bin jetzt arbeitslos und habe Urlaub, andererseits bin ich zum dritten Mal Papa geworden und habe jetzt Zeit für die Kinder und meine Frau. Aber es ist schon komisch, normalerweise würden wir jetzt alle vor dem Training auf einen Kaffee sitzen. Dass es so schnell aus ist, das hatte keiner am Zettel. Dass es im Winter enden könnte, war schon länger ein Thema.

90minuten: Wie hast du die letzten Wochen und Tage erlebt?

Kerschbaumer: Die Gehälter waren ausständig, wir haben gedacht, der Verein kriegt das schon hin. Nach und nach haben wir gemerkt, dass es Probleme gibt. Es waren viele Fragezeichen da. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen. Aber wir haben als Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam und dem Sportdirektor einen Weg gefunden, damit umzugehen, wollten sportlich erfolgreich sein und am Platz unser Bestes geben.

90minuten: Wie ist die Kommunikation seitens des Vereins gelaufen?

Kerschbaumer: Es war schwierig, eine direkte Kommunikation zu haben. Sportdirektor Alex Grünwald hat sich jeden Tag ins Zeug gelegt, hat sich sehr aufgerieben. Aber zu den Vereinsverantwortlichen einen Draht zu finden, war sehr schwierig. Nach längerer Zeit war dann einmal einer da. Wir hatten nie richtige Infos.