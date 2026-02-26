Gregoritsch: "Ich kann mich an das Bosnien-Spiel nicht erinnern!"

Vor über 15 Jahren hat Michael Gregoritsch in der Bundesliga für die Kapfenberger SV ein Tor geschossen - er war damals 15 Jahre alt und ist heute noch der jüngste Torschütze der Liga-Geschichte.

Seither hat der Steirer für viele Vereine gespielt und jede Menge erlebt - in Deutschland, in Dänemark und natürlich im ÖFB-Nationalteam.

Im 90minuten-Interview spricht der 31-Jährige über die Entwicklung des Fußballs, respektvolle Kabinen, Gedächtnislücken und den besten Job der Welt.

90minuten: Du bist seit über 15 Jahren im Erwachsenen-Fußball unterwegs. Was war die krasseste Veränderung im Fußball in dieser Zeit?

Michael Gregoritsch: Das Sprinten. Vor 15 Jahren waren Gegenpressing und Angriffspressing gerade im Kommen. Früher wurde am Feld als Block gemeinsam nicht so viel gesprintet. Außerhalb des Rasens war es das ganze Drumherum. Früher sind wir eine halbe Stunde vor dem Training gekommen, kurz tapen und raus kicken. Mittlerweile ist 1:45 Stunden davor Treffpunkt, Frühstück, Behandlungen, Videoanalysen, Vor- und Nachbereitung des Trainings. Die Tage des Profis, der drei, vier Stunden beim Verein war, sind vorbei. Das ist gut, weil der Fußball dem Spitzensport der Olympischen Sportarten vom Zeitaufwand hinterherhinkt.

90minuten: Das eine bedingt ja das andere. Ohne diesen Aufwand wären die Leistungen auf dem Feld nicht möglich.

Gregoritsch: Genau. Und trotzdem glaube ich, dass die Breite noch mehr investieren könnte.