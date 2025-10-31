Goiginger: "Direkt vom LASK zu Blau-Weiß hätte ich nicht gemacht"

90minuten: Im Sommer 2024 bist du nach einem halben Jahr in Osnabrück zu Blau-Weiß zurückgekehrt. Für die Fans war das natürlich ein großes Thema – war es auch für dich persönlich wichtig, nicht direkt vom LASK zu Blau-Weiß zu wechseln? Hat diese Zwischenstation den Schritt zurück vielleicht sogar einfacher gemacht?

Goiginger: Ja, hat es. Ich hätte diesen Schritt sonst sicher nicht gemacht. Es ist aber nicht so, dass das in irgendeiner Form geplant war. Mir wurde damals nahegebracht, dass die Zeit beim LASK für mich abgelaufen ist. Dann hat sich sehr kurzfristig die Option Osnabrück ergeben. Die sportliche Lage dort war damals nicht berauschend. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich das für den nächsten Step in meiner Karriere nutzen. Leider hat es dann sportlich nicht wie erhofft funktioniert, aber ich konnte menschlich sehr viel mitnehmen. Deswegen bin ich für die Zeit dort trotzdem sehr dankbar.

Im Sommer 2024 stand ich vor der Frage, was ich als Nächstes mache. Ich wollte einfach wieder Fußball spielen und wieder bei einem Klub sein, wo die Verantwortlichen in mich als Person und Spieler Vertrauen haben. Christoph Peschek und Christoph Schösswendter haben sich sehr um mich bemüht. Bei ihnen habe ich das am meisten gespürt.

90minuten: Seit deiner Rückkehr war viel los – eine erfolgreich Vorsaison mit der Qualifikation für die Meistergruppe, ein Trainerwechsel, dazu heuer ein holpriger Saisonstart. Wie sehr hat dich diese Achterbahnfahrt selbst gefordert?

Goiginger: Das erste Jahr war sehr positiv, wir haben sehr gut performt. Natürlich war der Trainerwechsel sehr kurzfristig, aber am Anfang der Saison haben wir es als Mannschaft einfach nicht gut gemacht. Es haben viele Basics nicht gut geklappt. Wir haben dann ein bisschen etwas geändert und seither funktioniert es sehr viel besser. Unser neuer Trainer Mitja Mörec hat ein paar neue Dinge eingebracht und dass das im Fußball nicht von heute auf morgen funktioniert, ist normal. Leider legen wir noch zu wenig Konstanz an den Tag. Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen, aber wir sind auf dem richtigen Weg.