Désiré Doué, Paul Wanner, Mathys Tel, Arda Güler - Sie alle stehen auf der Liste der 60 besten Talente im Weltfußball des Jahrgangs 2005, die der "Guardian" jedes Jahr erstellt.

Ebenfalls in dieser Auflistung zu finden: Zeteny Jano.

Der Mittelfeldspieler wurde bei Salzburg ausgebildet, seit Februar kickt er als Leihspieler für den GAK, mit dem er am Samstag im Derby Sturm Graz herausfordert (19:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Im Interview mit 90minuten erzählt Jano über seine Anfangszeit in der steirischen Landeshauptstadt:

"Wechsel war definitiv der richtige Schritt"

"Ich habe mich schnell eingelebt. Graz ist eine wirklich schöne Stadt, und ich fühle mich hier sehr wohl. Mein Wechsel war definitiv der richtige Schritt – ich bin in der Bundesliga angekommen und möchte in jedem Spiel mein Bestes geben und konstant gute Leistungen zeigen."

In der laufenden Saison kam der Mittelfeldspieler in den ersten drei Liga-Spielen zum Einsatz, nur zuletzt gegen Altach musste er zuschauen. Der Saisonstart verlief für den GAK solide. Aus vier Spielen gab es eine Niederlage und drei Remis, aktuell liegt man auf Rang neun.

"Speziell gegen die Austria haben wir eine gute Leistung gebracht. Da wäre auch mehr drinnen gewesen. Wir entwickeln uns gut als Mannschaft, haben aber sicher noch Potenzial nach oben. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg", sagt Jano.

In den vergangenen Monaten kam der 20-Jährige auf verschiedenen Positionen zum Einsatz. So spielte er oft auf den Flügeln, aber auch auf der Sechs.

Für sich selbst sieht er jedoch eine klare Rolle: "Ich habe mit dem Trainer auch schon geredet und gesagt, dass ich mich mehr als Zehner sehe."