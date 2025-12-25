Christoph Klarer zum ÖFB? "Habe Argumente, die für mich sprechen"

90minuten: Für dich ist das alles - die hohen Erwartungen und der große Druck - ja auch nicht komplett neu. Überwiegt dann rund um den Boxing Day trotz allem Stress die Vorfreude, oder wäre dir inzwischen eine kurze Pause lieber?

Klarer: Ich finde es cool, diese Fußball-Traditionen zu zelebrieren. Herausfordernd ist es natürlich - ich will auch Zeit mit meiner Familie verbringen, sie kommt über Weihnachten nach England. Auf dem Platz müssen wir aber sicherstellen, dass alle den Fokus hochhalten. Eine Pause tut jedem Fußballer gut, aber wir haben ja schon vor der Saison gewusst, dass es Phasen wie diese geben wird.

90minuten: Bis jetzt hast du keine Championship-Minute verpasst, neben dir ist das nur fünf anderen Feldspielern gelungen. Im Fußball wird inzwischen oft über das hohe Verletzungsrisiko gesprochen, das zu dichte Spielpläne mit sich bringen. Wie gehst du mit der Belastung um?

Klarer: Da bin ich schon stolz darauf, dass ich in meiner bisherigen Karriere körperlich und mental immer in der Lage war, so viele Spiele zu machen. Dafür arbeite ich auch vor und nach den Spielen, gerade in Phasen wie dieser. In Birmingham haben wir auch eine tolle Physioabteilung, das trägt einen Teil bei. Natürlich gehört dann am Ende ein bisschen Glück dazu. Es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nie Schmerzen habe. Bis jetzt ist es mir aber immer gelungen, trotzdem auf dem Platz zu stehen. Als Kapitän möchte ich immer für das Team da sein können.

90minuten: Du hast gerade deinen Vertrag erst vor kurzem verlängert, obwohl das eigentlich nicht dringend notwendig gewesen wäre. Statt bis 2027 läuft er jetzt bis 2029, nur einer deiner Teamkollegen ist noch länger an den Verein gebunden. Warum habt ihr das jetzt schon gemacht?

Klarer: Es hat gerade gut für beide Seiten gepasst. Ich habe jetzt eine größere Rolle abseits des Platzes übernommen und konnte bisher gute Leistungen zeigen. Es unterstreicht einfach, dass der Verein mir vertraut und dass ich auf der anderen Seite bereit bin, einige meiner besten Jahre in Birmingham zu verbringen. Zurücklehnen werde ich mich trotz der langen Laufzeit aber nicht, es ist viel mehr eine zusätzliche Motivation, um mich noch einmal mehr hineinzuhängen.