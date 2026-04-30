Zech: "So viele Zuschauer haben wir oft bei Heimspielen nicht"

2011 Finalniederlage mit Austria Lustenau gegen die SV Ried, 2024 dann mit Pogon Stettin in Polen gegen Wisla Krakau.

Cup-Endspiele liefen für Benedikt Zech bisher noch nicht nach Wunsch, mit dem SCR Altach soll nun alles besser werden. Der Underdog aus Vorarlberg trifft am Freitag in Klagenfurt im Finale des UNIQA ÖFB-Cups auf den Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga, den LASK (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Vorfeld der Partie hat sich 90minuten mit dem mittlerweile 35-jährigen Abwehrspieler unterhalten. Dabei spricht der gebürtige Vorarlberger über das größte Spiel der Klubgeschichte, bisherige negative Pokalerfahrungen, die Entwicklung unter Ognjen Zaric und seine persönliche Zukunft.

90minuten: Am Freitag steht das Cup-Finale gegen den LASK an. Wie sehr kribbelt es bei dir und im ganzen Klub?

Benedikt Zech: Es ist natürlich für uns alle ein riesiges Spiel. Der ganze Verein fiebert dem Finale in Klagenfurt entgegen.

90minuten: Trotzdem geht der LASK als Favorit ins Endspiel. Ihr habt aber auch in den Runden davor gegen Sturm bzw. Salzburg als Außenseiter überzeugt. Ist diese Rolle für euch vielleicht sogar ein Vorteil?

Zech: Ja, der LASK ist sicherlich der Favorit. Sie befinden sich in einer guten Verfassung und es ist schon beeindruckend, wie sie spielen. Gleichzeitig bieten sich uns Möglichkeiten. Wir haben uns in dieser Saison gegen vermeintlich stärkere Gegner oft etwas leichter getan. In diesen Spielen haben wir automatisch mehr Räume, die wir bespielen können.

90minuten: Die bisherigen Duelle gegen den LASK waren eng, beide Teams gewannen ihr Heimspiel knapp mit 1:0.

Zech: Wir haben in dieser Saison bereits zwei Mal eine gute Figur gegen sie abgegeben. Das erste Spiel kann man aber nicht wirklich bewerten, da war bei ihnen noch ein anderer Trainer im Amt und sie waren in schlechter Verfassung. Im zweiten Duell haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt, am Ende aber unglücklich verloren. Jetzt fahren wir nach Klagenfurt und wollen den Titel mit ins Ländle nehmen.