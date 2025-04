Für die U19-Talente des FC Salzburg beginnt am Freitag das größte Abenteuer ihrer bisherigen Karriere.

Die "Jungbullen" erreichten in der UEFA Youth League bekanntlich ein weiteres Mal das Final Four der U19-Champions-League, welches wie gewohnt in Nyon am Genfersee ausgetragen wird.

Am Freitag geht es im Halbfinale gegen die Alterskollegen von Trabzonspor (ab 14 Uhr im LIVE-Ticker bei LAOLA1 >>>), in einem etwaigen Finale würde am darauffolgenden Montag der Sieger der Begegnung AZ Alkmaar gegen den FC Barcelona warten.

Auf den Rasen des Fußballstadions im Sportzentrum Colovray werden die jungen Salzburger von Kapitän Jannik Schuster geführt werden. "Die Vorfreude ist riesengroß. Es ist nicht alltäglich, dass man ein Final Four spielen darf. Das ist für uns alle was Besonderes", brennt der 18-jährige Innenverteidiger im 90minuten-Gespräch auf diesen frühen Karriere-Höhepunkt.

In eine reine Skispringer-Familie reingeboren

Schuster kam als gebürtiger Tiroler im Jahr 2020 aus seiner Heimat in die Red Bull Akademie und wird dort schon länger als eine der heißesten Verteidiger-Aktien gehandelt; erst im Vorsommer unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim FC Red Bull Salzburg, nachdem es laut victauri.at zuvor bereits konkrete Verhandlungen mit dem FC Bayern gegeben haben soll - Schuster selbst will sich dazu nicht äußern.