90minuten: Sarah, du warst zwölf Jahre beim First Vienna FC, eine wirklich lange Zeit. Was hast du von dort mitgenommen?

Mattner-Trembleau: Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, wollte ich in Sommercamps, und die Vienna war direkt daneben. Mein Papa hat mich dorthin gebracht und die Mädchenmannschaft wieder neu gegründet, damit ich Fußball spielen konnte. Dadurch hatte ich einen ganz anderen Draht, weil ich von Anfang an dabei war.

Ich bin generell ein Mensch, der sehr gern Harmonie hat und sich zu Hause wohlfühlt. Ich stand so sehr hinter dem Verein. Ich habe dort angefangen, als ich sieben war. Mit 14 habe ich in der Kampfmannschaft angefangen, da waren wir in der dritten Liga.

Ich habe vom SKN geträumt. Irgendwann bin ich mit der Vienna in die zweite Liga aufgestiegen und das war schon toll, für mich eine ganz andere Welt. Wir haben im Cup damals gegen den SKN gespielt und 0:14 verloren. Ich hatte auch Vorbilder wie zum Beispiel Jasmin Eder.

Dann bin ich mit der Vienna in die erste Liga aufgestiegen und hatte eine starke Verbundenheit, sodass ich nicht gehen konnte, obwohl ich schon längst Angebote hatte. Auch aus dem Ausland, einige aus Deutschland. Für mich war auch die Schule sehr wichtig und deshalb habe ich entschieden, diese fertig zu machen und dort zu bleiben.

Irgendwann kam dann aber der Schritt. Der SKN hat mich immer alle halben Jahre angefragt. Irgendwann kommt die Zeit und man muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Ich hatte sehr großen Respekt, auch weil ich noch nie woanders gespielt habe als in der Nationalmannschaft.

Dann habe ich auf einmal mit Jasmin Eder gespielt, auf die ich eigentlich aufgeschaut habe, und es waren alle so herzlich und nett. Im Nachhinein würde ich sagen, wäre ich gerne noch früher hergekommen, weil ich mich hier so wohlfühle.