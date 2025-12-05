Dem FK Austria Wien liegt ein Vorschlag für den neuen Sportvorstand vor.

100 Tage nach dem Rücktritt von Jürgen Werner in dieser Position schlägt die Investoren-Gruppe "WTF" Tomas Zorn als dessen Nachfolger vor.

Werner ließ sich Zeit, Zagiczek machte Nägel mit Köpfen

Der Oberösterreicher und seine Investoren-Kollegen haben sich lange Zeit gelassen, um einen Kandidaten zu nennen.

Die Vereinsseite hat in der Zwischenzeit Nägel mit Köpfen gemacht, sich von Sportdirektor Manuel Ortlechner getrennt und Michael Wagner als Nachfolger installiert. Der Technische Direktor Robert Urbanek und Akademieleiter Manuel Takacs komplettieren seit zwei Wochen die neue Sportdirektion.

Geht es nach Werner und Co., wird Zorn nun deren Chef und damit neben Harald Zagiczek (Finanzen) zweiter Vorstand.

Ein Deutscher in Moskau

Der 39-jährige Deutsche, der in Moskau zur Welt kam, ist Jurist, hat ein Jahrzehnt als Spielerberater gearbeitet und war 2019/20 CEO und Sportvorstand von Spartak Moskau, in der darauffolgenden Saison Sportdirektor von Lok Moskau, wo er Ralf Rangnick kennenlernte.