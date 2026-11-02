Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Sagt man.

Wenn Fußball nicht gerade von Lionel Messi und seinesgleichen betrieben wird, hat er in der Regel aber wenig bis gar nichts mit Zauberei zu tun, sondern mit harter Arbeit.

Insofern gibt es eine gute Nachricht für Max Uhlig: Er hat in seinem neuen Job als Cheftrainer der Wiener Austria eine volle Trainingswoche zur Verfügung.

"Für uns ist Trainingszeit wichtig. Es gibt noch viele Themen, die wir angehen können und wollen", sagt der 33-Jährige.

Schon etwas bewegt

Und doch hat der Neo-Coach in seiner ersten Woche schon etwas bewegt. Trotz des Cup-Aus gegen Hartberg im Elferschießen, trotz der 0:2-Niederlage gegen Rapid im Derby.

"Das war ein guter Grundstein für das, was wir in den nächsten Wochen vorhaben", sagt Samuel Sahin-Radlinger nach dem Duell mit dem Erzrivalen.

Dieser Satz ist exemplarisch für die Aufbruchstimmung, die in Wien-Favoriten zu spüren ist.