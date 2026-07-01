Verschiedene Spielerkombinationen haben unterschiedlich gut funktioniert: Rechtsverteidiger Pedro Porro war über 90 Minuten gegen Saudi-Arabien in der Offensive deutlich aktiver als Marcos Llorente in den anderen beiden Spielen. Auch Yamal kam so besser zur Geltung.

Dani Olmo hinterließ im zentralen, offensiven Mittelfeld einen aktiveren Eindruck als Mikel Merino gegen Uruguay. Dadurch hatte Stürmer Mikel Oyarzabal bessere Arbeitsbedingungen.

Schon vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte Spanien Verletzungssorgen: Yamal und Stürmer Nico Williams gingen angeschlagen ins Turnier. Williams zog sich im Spiel gegen Uruguay eine weitere kleine Verletzung zu, für Victor Munoz ist die WM vorbei. Auch Rodri ist nicht fit, wird die Weltmeisterschaft aber zu Ende spielen. De la Fuente kann nicht aus dem Vollen schöpfen, noch ist der Kader aber breit genug, um alles aufzufangen.

Welche Spanier sind aufgefallen?

Welche Spieler haben im bisherigen Turnierverlauf einen positiven oder negativen Eindruck hinterlassen?

Positiv

Pau Cubarsi: Der 19-jährige Innenverteidiger ist stark in den Spielaufbau eingebunden und macht seine Sache bislang gut. 294 Pässe hat er in der Gruppenphase gespielt, 98 Prozent sind angekommen. Mit 39 Pässen hat er gegnerische Linien überspielt, in dieser Kategorie gehört er zu den besten der WM. Vor allem lange Pässe auf Yamal hinter die Defensivkette sind eine gefährliche Waffe.

Pedri: Der Mittelfeldspieler sorgt hinter den Stürmern für Betrieb und deckt dabei die gesamte Spielfeldbreite ab. Anders als einige Teamkollegen ist er ständig bemüht, das Spiel schnell zu machen.

Negativ

Unai Simon: Vor allem im Spiel gegen Uruguay wurde der Schlussmann mehrfach getestet und hielt nur mit Ach und Krach stand. Im Spielaufbau war er unter Druck für Fehler gut, mit hohen Bällen hatte er wiederholt Probleme. David Raya (Arsenal) und Joan Garcia (Barcelona) bleiben trotzdem auf der Bank.