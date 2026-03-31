So siehst du Österreich gegen Südkorea heute in TV und Stream

Zweiter Test im WM-Jahr 2026 für das ÖFB-Team!

Österreich vs. Südkorea ab 20:45 Uhr

Österreich empfängt am Dienstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion Südkorea. Ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Nach dem höchst erfolgreichen Auftakt gegen Ghana am Freitag, möchte das Team von Trainer Ralf Rangnick nun nachlegen und die gute Form mitnehmen.

ORF1 überträgt das ÖFB-Spiel

Wer nicht im Stadion sein wird, kann die Partie auch bequem von der Couch aus ansehen. ORF eins überträgt das Spiel live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im Stream bei ORF ON.

Rainer Pariasek moderiert, Herbert Prohaska steht ihm als Analytiker zur Seite. Kommentiert wird das Spiel von Dietmar Wolff und Co-Kommentator Michael Liendl.