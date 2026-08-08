So sehr profitieren Salzburgs Frauen wirklich von Red Bull

Mit diesen Fakten kann man wohl schon jetzt überzeugen, neben den Salzburgerinnen trainieren auch Olympiateilnehmer in Rif. Ein genereller Vergleich zum Männerfußball gestaltet sich dennoch schwierig: "Ich glaube, das darf man nicht vergleichen, weil das ganz andere Ligen sind", betont Salzburgs Kapitänin, die bislang 14 Mal im ÖFB-Team zum Einsatz kam.

Fokus auf heimische Talente

In einem Punkt unterscheidet sich der Ausbildungsweg des weiblichen Pendants jedoch grob von dem der Männer. Talente aus Afrika oder eine Kooperation mit Akademien, beispielsweise aus Brasilien? "Derzeit nicht absehbar", so Winkler.

Der Fokus liegt auch beim Scouting auf Spielerinnen aus Österreich. Bei den Mädchen würden die Nachwuchshoffnungen oft noch bis sie 14 Jahre alt sind bei den Burschen spielen und auch die Bundesland-Auswahl trägt einen großen Teil zur Entwicklung bei.

Ab der U16 könnte dann der Weg über Red Bull Salzburg gehen. Auch hier erfolgt eine Zusammenarbeit mit der Akademie: "Wir haben regionale Scouts, die in ganz Österreich unterwegs sind, und die sehen auch, wenn Mädchen in einem Burschen-Team spielen. Es gibt dann die Meldung an uns: Bei Verein X spielt ein interessantes Mädchen."

Kommt es dann zu einer Verpflichtung, sei dem Verein in Zusammenarbeit mit dem Schulsportmodell (SSM) die schulische Ausbildung essentiell, sowohl von Mädchen als auch von Burschen. Bei den Frauen sei sie aber generell noch wichtiger, "weil dieser finanzielle Aspekt noch nicht so gegeben ist wie bei den Männern".

Finanzielle Rahmenbedingungen im Frauen-Fußball

Bei Red Bull Salzburg ist aktuell niemand lediglich Fußballprofi. Anders als in der deutschen Bundesliga gehen alle Frauen zur Schule, studieren oder arbeiten, erzählt Wienerroither. Sie ist positiv gestimmt, dass eine volle Professionalisierung kommen würde, das könnte jedoch noch einige Jahre dauern.