Pressing, Klarheit, Red Bull: So tickt der neue Sturm-Trainer

Variabel im System, klar in der Spielidee

Taktisch ist Ingolitsch aufgrund seiner Vergangenheit in der Red-Bull-Akademie sowie als Ex-Trainer des FC Liefering klar im RB-Fußball verankert. Bevorzugt setzt er auf ein 4-4-2 mit Raute bzw. auf ein 4-2-2-2-System. Gleichzeitig ist er aber kein Dogmatiker.

Altach wechselte unter ihm regelmäßig zwischen Vierer- und Dreierkette, oft abhängig vom Gegner. In den vergangenen Wochen setzte sich zunehmend die Dreierkette durch – ein Schritt, der der Defensive zusätzliche Stabilität verlieh. Die Formation variiert, die Idee aber bleibt gleich.

Unabhängig von der Grundordnung steht Ingolitsch für einen klaren, proaktiven Fußball. Hohes Pressing, schnelles Umschalten und vertikales Spiel gehören zu seinen Grundprinzipien. Begriffe wie "Stress erzeugen" oder "Balldruck" verwendet er häufig.

Probleme im Spiel mit Ball

Auffällig: Altach war unter ihm vor allem gegen nominell stärkere Gegner konkurrenzfähig. Weniger Ballbesitz bedeutete nicht weniger Kontrolle, sondern eine stärkere Fokussierung auf Pressingmomente und schnelles Spiel in die Tiefe.

Zentral ist dabei die Klarheit. Ingolitsch legt großen Wert darauf, seinen Spielern einen konkreten Plan mitzugeben. Kompaktheit und Struktur stehen über Chaos und unnötigem Risiko – ein Ansatz, der nicht spektakulär wirkt, aber effizient ist.

Wo es hakte: Vor allem im eigenen Ballbesitz gegen Teams auf Augenhöhe hatte Altach seine Schwierigkeiten. Auch gegen tiefstehende Gegner fand Ingolitsch selten die nötigen Lösungen.

Vertrauen schlägt Rotation

Auch im Personalmanagement folgt Ingolitsch einer klaren Linie. Trotz eines vergleichsweise breiten Kaders setzte er früh auf eine Stammformation und rotierte nur punktuell.

Ein Umstand, der bei den Fans nicht immer auf Zustimmung stieß. Für Frust sorgten auch immer wieder die, unabhängig vom Spielstand, viel zu späten Wechsel innerhalb eines Spiels.

Steigende Erwartungen

Sturm Graz bekommt mit Fabio Ingolitsch zwar nun einen jungen und vergleichsweise unerfahrenen Trainer, der jedoch weiß, wofür er steht: für Intensität, für Struktur, für klare Kommunikation. Seine Ausbildung in der Red-Bull-Schule zeigt sich nicht nur im Spielstil, sondern auch in seiner Sprache und Führung.

Nach außen hin wirkt er souverän, ruhig und abgeklärt. Auf Pressekonferenzen überlegt er sehr genau, was er sagt und lehnt sich auch selten weit aus dem Fenster.

Ob Ingolitsch den nächsten Schritt auch in Graz erfolgreich gehen kann, wird sich zeigen. Die Voraussetzungen dafür bringt er mit – ebenso wie jene Prinzipien, die Sturm in den letzten Jahren stark gemacht haben.

Ähnlich wie in Altach ist auch bei seiner Bestellung in Graz ein gewisses Risiko dabei. Was sich nun aber ändert, ist die Erwartungshaltung.

In Altach lautete die Devise noch: Irgendwie die Klasse halten - in Graz geht es um die Meisterschaft und gleichzeitig die Auftritte in Europa. Dadurch steigt auch der Druck, vor allem von Außen.