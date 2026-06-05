Wir schreiben August 1990. Alt-Bundeskanzler Bruno Kreisky wurde vor kurzem zu Grabe getragen, Deutschland verhandelt über seine Wiedervereinigung, im Nahen Osten braut sich ein bedrohlicher Konflikt zusammen.

Im Fußball dominiert Austria-Kicker Andi Ogris die Schlagzeilen und schleppt seinen Transfer zu Espanyol Barcelona am Ende noch knapp über die Ziellinie. Ein 37-jähriger Hans Krankl - eigentlich Rapid-Trainer - kokettiert mit einem erneuten Comeback.

Kaum ein Wort findet sich in den großen Tageszeitungen zu einem anderen historischen Ereignis. Wer sich über das erste offizielle Länderspiel einer Frauen-Nationalmannschaft im Fußball interessiert, muss mit Kurzmeldungen Vorlieb nehmen. "Richterswil: Länderspiel/Damen: Österreich - Schweiz 1:5" steht dort, mehr nicht.

Kurzausflug in die Schweiz

Ausgetragen wurde die Premiere am 25. August im Nachbarland. Wenige Tage zuvor hatte das Männer-Team im Wiener Prater-Stadion gegen die Schweiz eine 1:3-Pleite eingefahren. Sportlich war es also nicht die erfolgreichste Woche für den ÖFB. Teamchef Josef Hickersberger sollte die Frauen später in einem Telegramm ermuntern, es besser zu machen, als seine Auswahl.