ÖFB-Team: Die Gewinner und Verlierer

Der XXL-Lehrgang des ÖFB-Teams ist vorbei.

Vier Spiele, 360 Spielminuten, keine Niederlage. Ralf Rangnick hat in der UEFA Nations League ein paar Dinge ausprobiert.

Nicht weniger als 27 Spieler sind zum Einsatz gekommen. Doch wer darf zufrieden auf die Spiele zurückblicken? Wer hat sich das sicher anders vorgestellt?

90minuten nennt vier Gewinner und vier Verlierer: