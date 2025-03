Mo Cham: In Rangnicks Fantasie ein neuer Schmid

Aber: "Bei ihm geht es darum, dass er seine Waffen gezielter einsetzt, sich seiner Stärken auch bewusst ist."

Dass es durchaus möglich ist, sich in der Offensive in diese ÖFB-Elf reinzuspielen, hat vor rund einem Jahr Romano Schmid erst bewiesen. Das kommt auch dem Teamchef in den Sinn, wenn er an Cham denkt.

Romano Schmid hat's vorgezeigt

"Ich habe bei ihm die Hoffnung, dass da in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal der nächste Entwicklungsschritt kommt. Wenn ich mir Romano Schmid anschaue, der vor der EURO noch alles andere als ein potenzieller Stammspieler war, das jetzt aber ist, habe ich bei Mo die Fantasie, dass der nächste Entwicklungsschritt auch kommt", sagt der Deutsche.

Das deckt sich mit den Ambitionen, die der Kicker selbst hat: "Ich will meinen Platz in diesem Team haben, ihn festigen."