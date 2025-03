Florucz und DJ Ötzi - "Eine stabile Mutprobe"

Raul Florucz erlebt Tage, die er sich vor gar nicht allzu langer Zeit nicht einmal erträumt hat.

Einberufung ins österreichische Nationalteam, Debüt beim 1:1 gegen Serbien. Das Fußballerleben des 23-Jährigen hat ordentlich Fahrt aufgenommen.

Am Tag nachdem er zum ersten Mal das Trikot des A-Teams getragen hat, sitzt Raul Florucz in einem Hotel in der Wiener Innenstadt und gibt einer Journalistenrunde sichtlich nervös, aber sehr sympathisch mit ruhiger Stimme einen Einblick in sein Seelenleben.

"Ich realisiere das noch gar nicht"

"Meine Gefühle existieren gerade nicht, ich realisiere das noch gar nicht. Ich glaube, das wird erst nächste Woche passieren", sagt er.

Nein, er hätte bisher noch gar nicht die Zeit gefunden, um alle Glückwünsche auf seinem Handy zu beantworten.

Die Nervosität bei seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte habe sich in Grenzen gehalten: "Es war nicht so schlimm, ich bin ziemlich spontan reingekommen, hatte keine Zeit, um nachzudenken."