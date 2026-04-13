Flo Wustinger: Das violette Stehaufmännchen

Diesmal waren es 490 Tage des Wartens. Was im Tagesgeschäft Fußball wie eine Ewigkeit erscheint, ist in Florian Wustingers Zeitrechnung eigentlich eine deutliche Verbesserung. Beim letzten Mal waren es nämlich 829 Tage.

Eigentlich. Eigentlich gab es für die Austria-Spieler nach dem 1:1 im 349. Wiener Derby keinen Grund zur Freude. Und doch hatte der 22-Jährige jeden auch nur erdenklichen Grund, um mit einem ganz dicken Grinser in die Kabine zu marschieren.

Mehr als nur ein Wechsel

Eigentlich war es nur ein logischer Wechsel nach einer Stunde Spielzeit. Philipp Maybach hatte sich ein paar Minuten nur noch mit schmerzverzerrtem Gesicht und leicht angeschlagen über das Spielfeld geschleppt, also musste ein neuer Sechser rein.

Eigentlich war Wustinger von dem Zeitpunkt, an dem er den Rasen der Generali Arena betrat, nicht anzumerken, dass er so lange weg war. Schon wieder.

Die Leidensgeschichte des Wieners liest sich wie der Lebenslauf eines Talents, von dem man dann irgendwann sagt: Hätte ein Guter werden können, hatte halt leider nicht den Körper dazu.