FAK-Proteste: Ein Rundumschlag und eine klare Position

Sieben Spruchbänder, sieben Botschaften, eine klare Position.

Die Fanszene des FK Austria Wien hat das 2:2 gegen den LASK genutzt, um klare Statements zur aktuellen Situation rund um den Verein abzugeben.

Die Quintessenz: Die Investoren-Gruppe "WTF" rund um Jürgen Werner soll den Verein verlassen, Präsident Kurt Gollowitzer und Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek die Veilchen in die Zukunft führen.

Jürgen Werner am Vorsängerpodest

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hat die Anhängerschaft auf der Osttribüne mit Spruchbändern während Spielen, aber auch unter der Woche vor der Geschäftsstelle, immer wieder ihren Unmut kundgetan.

Inzwischen ist es Usus, dass das durchgestrichene Konterfei Jürgen Werners das Vorsängerpodest "ziert".

90minuten erklärt die Spruchbänder der Austria-Szene, veröffentlicht die Stellungnahme der Fans, die die rund ums Spiel mittels Flugblätter verteilt hat, und hat eine Stellungnahme von Klub-Präsident Kurt Gollowitzer eingeholt.