Eggestein: Austrias fehlendes Puzzleteil

"Er ist so wichtig für unser Spiel! Gefühlt macht er jedes Mal einen Scorerpunkt", sagt Kapitän Manfred Fischer.

Das ist fast noch eine Untertreibung. Zwei Tore und eine Vorlage hat Johannes Eggestein bei den beiden Siegen gegen Salzburg und Rapid zum Frühjahrsauftakt geliefert. Und damit dort weitergemacht, wo er 2025 beim Sieg gegen Sturm mit einem Tor und einem Assist aufgehört hat.

On fire wie einst Tabakovic

Der Deutsche ist im Trikot der Wiener Austria aktuell dermaßen on fire, wie es gefühlt seit Haris Tabakovic kein Stürmer mehr war.

"Überragend! Wir sind so froh, dass wir ihn haben", sagt Aleksandar Dragovic.

Mit Bänderriss gespielt

Erst Ende Juli kam der 27-Jährige ablösefrei vom FC St. Pauli nach Wien Favoriten. Der Start verlief wenig überraschend eher holprig.

"Ich hatte keine Sommervorbereitung mit der Mannschaft, da fehlen sechs Wochen, das macht schon etwas aus", erzählt Eggestein. Sichtlich fehlte ihm zunächst die Matchfitness.