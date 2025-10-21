2013/14 schaffte es die Wiener Austria in der Premieren-Saison der UEFA Youth League bis ins Achtelfinale, wo gegen Benfica Endstation war.

2025/26 haben sich die Veilchen zum zweiten Mal für den Nachwuchs-Europacup qualifiziert – als Meister der U18-Jugendliga.

Am Mittwoch, um 15:30 Uhr, empfangen die Violetten in ihrer Akademie den israelischen Meister Maccabi Haifa in der 2. Runde des Meister-Wegs.

"Vom Namen her vielleicht kein Top-Los, aber von der Qualität her eine gute Mannschaft. Die darf man nicht unterschätzen", sagt Trainer Max Uhlig.

Rückspiel als Plus

Seine Gegner-Analyse: "Sie spielen ein hohes Angriffspressing, einen intensiven, offensiven Fußball. Andererseits geben sie in der Tiefe einiges an Räumen her, da rechnen wir uns schon Chancen aus, dass wir die gut nutzen können."

Eine Woche später findet das Rückspiel auf neutralem Boden im ungarischen Györ unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Sicher ein Plus für uns", weiß Uhlig.

Doch wer sind die spannendsten Spieler der violetten U19-Auswahl, die größtenteils aus Spieler der Young Violets und der Akademie-U18 besteht?

90minuten stellt sie vor: