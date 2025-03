Derby-Held Fitz - "Er ist unser Zauberer"

Plötzlich ist der Chef da und sammelt sie alle ein. Ab zum Feiern in die Kabine. Da ist Aleksandar Dragovic egal, dass Manfred Fischer gerade ein Interview gibt und Dominik Fitz bereitsteht, um die Fragen des ORF zu beantworten. Das kann warten, jetzt wird als gesamte Mannschaft gefeiert.

2:1-Sieg im 344. Wiener Derby. Der FK Austria Wien bleibt im zwölften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren, zieht punktemäßig mit Spitzenreiter Sturm Graz gleich.

Und nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit war Dominik Fitz letztendlich das Zünglein an der Waage. Mit seinem Doppelpack – ein Elfmeter und ein direkt verwandelter Freistoß – drehte er die Partie gegen den SK Rapid.

"Das war ein Geniestreich!"

Und das just in seinem 150. Bundesliga-Spiel. Freudestrahlend steht der 25-Jährige beim Interview, hat ein violettes Shirt mit der Aufschrift "Derbysieger" an.

"Ich werde das Leibchen mitnehmen, mein Papa hat schon das eine oder andere Trikot von mir", grinst er.

Und die Kollegen schwärmen. "Das war ein Geniestreich!", sagt Manfred Fischer über den Freistoß, den Fitz in der 47. Minute aus spitzem Winkel genau ins lange Eck zirkelte.