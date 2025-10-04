Der blau-weiße Turnaround

"Drei Siege aus den letzten vier Spielen, das ist schon sehr in Ordnung", grinst Thomas Goiginger.

Der FC Blau-Weiß Linz hat am Samstagabend mit einem 1:0-Sieg in Wien-Favoriten den Siegeslauf der Wiener Austria gestoppt und seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

Leidenschaft und Teamgeist

Der Stahlstadt-Klub wirkte gegen die Veilchen sehr organisiert, setzte vorne immer wieder Nadelstiche und durfte sich hinten auf einen sehr starken Goalie Viktor Baier verlassen.

"Das war ein Auftritt mit sehr viel Leidenschaft und Teamgeist. Aufgrund dieses unglaublichen Willens haben wir es uns am Ende verdient, als Sieger vom Platz zu gehen", findet Trainer Mitja Mörec.

Der Fehlstart ist vergessen

Der Fehlstart in die neue Saison scheint weit entfernt. Vier Niederlagen, kein einziges Tor. Die ersten Runden unter dem Nachfolger von Gerald Scheiblehner waren zum Vergessen.

"Am Anfang war das zu wenig, das wussten wir", sagt Goiginger.