"Er hat beim Fußball erwachsen gedacht"

Diese Intelligenz sei auch abseits des Platzes erkennbar gewesen. Mit Baumgartner, der in der Oberstufe eine Schulklasse übersprang, habe man "ganz anders reden können als mit den anderen Kindern. Er hat beim Fußball erwachsen gedacht".

Es sei immer und überall zu sehen gewesen, "was der Bursch' für ein Potenzial hat".

Dazu gehört freilich auch eine gesunde Portion Ehrgeiz: "Er wollte immer gewinnen, und wenn er nicht gewonnen hat, wurden nicht nur einmal Tränen vergossen."

Baumgartner habe eben "schon immer genau gewusst, was er will. Diese mentale Stärke hast du schon früh gesehen. So einen Karriereweg bringst du nur zusammen, wenn du im Schädel dort bist, wo nicht viele sind", so Vyhnalek.

Fußballverrückte Familie im Rücken

Im Sommer 2012 trennten sich schließlich die Wege zwischen ihm und Baumgartner.

"Er hätte überall hingehen können. Ihn hätten sie überall wollen", sagt Vyhnalek über die damalige Suche nach der richtigen Akademie. Dass es – etwas überraschend – jene in St. Pölten wurde, "liegt nicht zuletzt an seinem Bruder", der bereits drei Jahre zuvor dorthin wechselte.

Dieser heißt mit Vornamen bekanntermaßen Dominik, ist drei Jahre älter als Christoph und holte erst kürzlich mit dem WAC den ÖFB-Cup.