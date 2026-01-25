Austria: Zorns Bestellung alternativlos oder naiv?

Am Dienstag dürfte alles sehr schnell gehen.

Bereits um 7:30 Uhr trifft sich der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG in der Generali Arena.

Tomas Zorn wird dort zum neuen Sportvorstand der Veilchen bestellt. Das ist durchaus als Überraschung zu werten.

Investition in die Zukunft

Obwohl der Deutsch-Russe von Teilen des Vereins nicht gerade mit offenen Armen empfangen wird, ist seine Bestellung für sie gewissermaßen eine Investition in die Zukunft. Es ist kompliziert.

Aber der Reihe nach. Ende August 2025 trat Jürgen Werner als Sportvorstand der Veilchen zurück. Gleichzeitig ist der Oberösterreicher mit der "WTF" aber Teil der AG-Investoren.

Beim Einstieg hat sich die "WTF" mittels Syndikatsvertrag das Recht gesichert, im Falle eines Abgangs Werners dessen Nachfolger zu bestimmen – mit einem einmaligen Veto-Recht des Vereins. Dieser Vertrag ist ein "Erbe" der Ära von Präsident Frank Hensel und Vorstand Gerhard Krisch.

"Ausbaden" müssen das nun deren Nachfolger – Präsident Kurt Gollowitzer und Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek.

Um den Verein geht es nur noch teilweise

Wochen nach Werners Abgang verabschiedete Zagiczek Sportdirektor Manuel Ortlechner und setzte an seiner Stelle Michael Wagner ein, den wiederum unterstützen der Technische Direktor Robert Urbanek und Akademie-Leiter Manuel Takacs.