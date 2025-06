Akademie-Saison: Eine Überraschung und zwei Mal die Bullen

In einem denkbar spannenden Titelkampf fixieren die Veilchen erst am letzten Spieltag mit einem Sieg die Meisterschaft und damit den Startplatz in der UEFA Youth League. Es ist der erste Titel in dieser Alterskategorie seit 2009/10 - damals wurde noch die U19-Meisterschaft ausgetragen, für die violette Meistermannschaft liefen unter anderem Lukas Rotpuller, Srdjan Spiridonovic, Tarkan Serbest, Emir Dilaver und Nikola Dovedan auf.

Das Trainerduo bestehend aus Patrick Fürst und Mario Nastl bejubelt somit den zweiten Titel in Folge, in der Vorsaison führten die beiden die U16 der Austria auf Platz eins.

Torschützenkönig: Philipp Moizi (SK Rapid)

17 Tore in 17 Spielen