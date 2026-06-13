Die drei ÖFB-Jugendligen sind endgültig in der Sommerpause.

Während die Lieferinger Red-Bull-Akademie in der U18 auf den Thron zurückkehrt und in der U16 den Titel verteidigt, jubelt die Wiener Austria im dritten Jahr in Folge über einen Meistertitel, diesmal in der U15.

Hier findest du alle Abschlusstabellen und alle Torschützenkönige: