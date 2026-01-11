"Kaperei!": Aufregung um Ivanschitz-Transfer vor 20 Jahren

Böse Worte gegen Rapid verliert Ivanschitz nicht, im Gegenteil: "Rapid wird mir immer wichtig sein. Ich werde vor allem die letzten Jahre immer in mir tragen. Ich wollte immer mit Rapid Meister werden. Es war sensationell. Auch die Champions League war einmalig." Er habe sich Zeit gelassen und lange nichts gesagt, um gut über die Entscheidung nachdenken zu können.

"Schon als kleiner Bub war es mein Traum, bei Rapid zu spielen. Mir konnte nichts Besseres passieren", meint Ivanschitz und bestreitet die Vorwürfe, er sei nur mit Geld gelockt worden: "Ich spiele Fußball, um Spaß und Erfolg zu haben, um eine gute EM zu spielen und so oft wie möglich Meister zu werden. Geld ist ein positiver Nebeneffekt. Ich geniere mich nicht dafür, dass ich gutes Geld verdiene. Ich habe auch bei Rapid nie gejammert, dass ich zu wenig verdiene."

Präsident findet Verständnis

Am 10. Jänner wird Ivanschitz gemeinsam mit seinem Nationalteam-Kollegen Ronald Gërçaliu auf einer Pressekonferenz präsentiert. Der neue Vertrag läuft bis 2009, statt wie bei Rapid auf dem linken Flügel soll er als neue Nummer 10 die Spielmacher-Rolle übernehmen. In Wien betont die Rapid-Führung, nicht ohne weiteres eingeknickt zu sein. Man wäre hart geblieben, wenn sich der Spieler nicht an die Medien gewandt hätte.

Nach dem Transfer zeigte sich sogar Edlinger eine Spur versöhnlicher: "Subjektiv verstehe ich's. Ivanschitz ist jung, fesch, dynamisch und kann mehr als drei gerade Sätze sagen - er taugt als Werbeträger. Doch auch wenn ich Ivanschitz immer noch mag, wird er mich nicht überzeugen, Red Bull zu trinken. Ich will ja nicht Magenschmerzen bekommen." Er habe auf Empfehlung sogar versucht, das Getränk mit Alkohol zu mischen. Das Fazit: "Schade um den Alkohol. Red Bull Wodka schmeckt grauslich."

Einordnung

Wirklich glücklich wurde Andi Ivanschitz in Salzburg nicht. Nach der Saison 2005/06 musste Kurt Jara den Verein verlassen, unter seinen Nachfolgern Giovanni Trapattoni und Lothar Matthäus war er nach einer Verletzung zu Saisonbeginn nur mehr Reservist. Noch im Juli 2006 meldete sich Panathinaikos Athen, am 12. August wurde ein Leihgeschäft vereinbart.

"Ich wollte unbedingt für zwei Jahre nach Griechenland gehen, weil ich bis zur Heim-EM keine Zeit verlieren möchte. Ich will das jetzt durchziehen", wurde Ivanschitz zum Abschied zitiert. Der angestrebte Meistertitel mit Panathinaikos gelang nicht, wohl aber eine ansehnliche Karriere in den Jahren danach.