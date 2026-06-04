WM? "Hätte nichts dagegen, dort der Partyschreck zu sein"

Treffen sich zwei Australier in der Steiermark, spielen Golf und reden über eine längere Weltmeisterschaftsdurststrecke als Österreich.

Was nach einem Witz klingt, ist die Zeit zwischen 1974 und 2006 – 32 Jahre lang musste Australien vor zwei Jahrzehnten auf den zweiten WM-Auftritt warten.

Die beiden Spieler sind tatsächlich Hartberg-Kicker Jed Drew und Jacob Italiano, der seine Schuhe für den GAK schnürt.

Im Gegensatz zum TSV-Kicker ist Italiano tatsächlich im australischen WM-Aufgebot dabei. Das macht den viermaligen A-Nationalspieler zum idealen Gesprächspartner, um Österreich die Nation mit den Kängurus näher zu bringen.

Italien, Australien, Deutschland, Österreich

Die Chancen seiner Nation, die Gruppe zu überstehen, sind laut ihm nicht schlecht – vom FIFA-Ranking her waren die USA neben Kanada das "einfachste" Team aus Topf 1, in Topf 3 hätten es Haaland und Co. oder Mo Salah und Co. werden können. Dafür erwischte man mit der Türkei den härtesten Brocken aus Topf 4.

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Dort wäre übrigens auch das Herkunftsland seiner Vorfahren gelandet, Italien. Der 24-Jährige selbst stammt aus Perth im Westen des Kontinents und findet das zwar schade, aber ist zu 100 Prozent Australier, wie er im 90minuten-Interview erklärt.

Er kennt bereits mehrere Seiten des Profifußballs: 2018 wechselte er von Perth Glory zu Mönchengladbach II, wurde direkt ein Jahr zurückverliehen und heuerte nach 104 Einsätzen für die zweite Mannschaft der Fohlen 2024 beim Grazer AK an.

Australiens WM-Teilnahmen: