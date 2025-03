58 Spiele (11 Tore) absolvierte er für den damaligen "Dino der Bundesliga", der – aus heutiger Sicht schwer vorstellbar – bis zu diesem Zeitpunkt niemals aus der Bundesliga abgestiegen war. Mittlerweile spielt der Klub in seiner achten Saison in der 2. Liga und ist dort der dienstälteste Verein. "In der Freiburger Kabine bin ich dafür bekannt, dass ich mit dem HSV nach wie vor etwas mitfiebere. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr den Aufstieg schaffen."

Das Ende nach zwei Jahren in Hamburg verlief allerdings nicht optimal. Die Vertragsverlängerung wurde zur Hängepartie, und als ein Angebot des FC Augsburg hineinflatterte, wurde ihm der Wechsel nahegelegt. Worauf Gregoritsch in einem Interview keck meinte: "Ich hätte mich nicht abgeben." Was sagt er heute dazu? "Ich bleibe bei meiner Aussage, würde sie aber nicht mehr öffentlich tätigen. Ich war in meinem Ego gekränkt."

Prägendste Zeit in Augsburg

Sportlich stachelte ihn die Ausbootung so richtig an. In seinem ersten Jahr erzielte er 13 Tore, die für ihn bis heute meisten in einer Saison. "Wir wurden Zwölfter, aber es wäre sogar noch mehr drin gewesen", erinnert er sich. Fünf Jahre sollte er in Augsburg bleiben, 129 Bundesliga-Spiele absolvierte er für die Fuggerstädter. "Sicherlich die für mich prägendste Zeit in Deutschland." Und zwar auch deshalb, weil er mit großen Widerständen zu kämpfen hatte.

Denn im November 2019 gab er bei der Nationalmannschaft ein wenig diplomatisches Interview, in dem er seinen Wechselwunsch öffentlich deponierte – zum Missfallen des Vereins. "Das Interview war ein Fehler, es war nicht fair, nicht richtig. Ich habe damit richtig viel Lehrgeld bezahlt. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen." Es gibt aber auch noch ein großes Aber: "Die Geschichte ließ mich zu dem werden, der ich heute bin."